В Украине более 10 городов остались без питьевой воды

Главное: В Украине жители более десяти городов не имеют доступа к питьевой воде. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отметила, что только в Донецкой области 200 тысяч человек не имеют доступа к питьевой воде.

Детали: Жители более чем десяти городов Украины лишены доступа к питьевой воде. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Из-за действия российских оккупантов нарушается право миллионов украинцев на доступ к питьевой воде. Война частично или полностью лишила доступа к питьевой воде жителей Мариуполя, Николаева, Харькова, Ахтырки, Изюма, Макарова, Полог, Васильевки, Орехова, Гуляйполя, Чернигова, Тростянца и многих других населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Как отметила омбудсмен, только в Донецкой области 200 тысяч человек не имеют доступа к питьевой воде.

«С увеличением масштабов столкновений существует угроза, что в ближайшие недели Донецкая область может быть полностью отключена от водоснабжения», — написала Денисова.

По ее словам, поддавая обстрелам стратегические объекты жизнедеятельности, страна-оккупант нарушает право граждан Украины на доступ к питьевой воде, закрепленное в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и резолюции Совета ООН по правам человека (A/HRC/15/L).

В тему: Украинцы рассказали, за какой период удастся полностью отстроить страну.