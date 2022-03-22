В Минздраве рассказали, сколько больниц обстреляли российские военные

Главное: Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, как работает в Украине система здравоохранения в условиях войны. По его словам, противник обстрелял 139 медучреждений.

Детали: За неполный месяц войны в Украине были обстреляны 139 больниц, из них 10 полностью разрушены. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

Он сообщил, что накануне удалось освободить бригаду экстренной помощи, которая сопровождала колонну из Харькова и попала в заложники.

Глава МОЗ также рассказал, что из-за военных действий не везде обеспечивается подвоз лекарств и медоборудования. Также многие аптеки не открывали из-за эвакуации их сотрудников. Однако, удалось перенастроить логистические цепочки, а в аптеках разрешили работать студентам — и те снова открываются.

По словам Ляшко, на данный момент кроме украинских медиков в стране работают 155 иностранных медработников. Также развернуты два полевых госпиталя, еще один на подходе.

Кроме того, был отработан гуманитарный коридор со странами ЕС, куда госпитализируют, в первую очередь, детей с онкологией. Уже было отправлено 139 детей.

Ляшко также напомнил, что коронавирус не исчез, сейчас в больницах находятся 4020 пациентов, которым нужна кислородная терапия.

Детали: В ГСЧС заявили, что за время войны Россия уничтожила в Украине сотни домов.