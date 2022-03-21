На Закарпатье сестричество УПЦ передало помощь переселенцам

Главное: На Закарпатье сестричество в честь святителя Нектария Эгинского посетило семьи переселенцев.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, сестры милосердия передали гуманитарную помощь беженцам, пострадавшим от военных действий.

Гуманитарную помощь, полученную от украинской диаспоры в Чехии, сестры милосердия передали в приют для вынужденных переселенцев и детское учебное заведение «Теремок» в Сваляве.

Были переданы крупы, паштеты, сухое молоко, кобсасы, сладости, а также матрасы и покрывала. Сестричество честь святителя Нектария Эгинского Мукачевской епархии находится при храме в честь Почаевской иконы Божией Матери Ужгорода и действует с декабря 2020 года.

Как сообщалось ранее, священники Украинской Православной Церкви оказывают непрерывную духовную и материальную поддержку украинцам в городах наиболее пострадавших от войны.

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