По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла уже 15 тысяч солдат

Главное: Генштаб ВСУ обновил данные о военных потерях России. Цифры приводят на понедельник, 21 марта.

Детали: Генштаб ВСУ публикует данные о потерях россиян в войне на понедельник, 21 марта. Сообщается, что уже погибли 15 тысяч солдат.

Кроме этого, как информируется, было уничтожено: 97 самолетов, 121 вертолет, 498 танков, 1 535 боевых бронированных машин, 240 артиллерийских систем, 45 средств ПВО, 80 реактивных системы залпового огня, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами, 24 БПЛА оперативно-тактического уровня, три корабля/легких скоростных катера, 969 единиц автомобильной техники, а также тринадцать единиц специальной техники.

Отмечается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

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