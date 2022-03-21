Названы фавориты Лиги чемпионов накануне четвертьфиналов

Главное: Кто выиграет Лигу чемпионов? Фаворитом считают «Манчестер Сити».

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill назвали фаворитов текущей Лиги чемпионов. Главным претендентом на победу в турнире считают английский «Манчестер Сити», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко – на клуб ставят 2,87 к 1.

Высоки шансы на триумф также у «Ливерпуля» (3 к 1) и «Баварии» (4 к 1).

Напомним, что финал пройдет 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс». Ранее поединок должен был быть сыгран на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, но Россия потеряла это право из-за войны в Украине.

В тему: Состоялась жеребьевка решающих стадий Лиги чемпионов.