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Новости > Названы фавориты Лиги чемпионов накануне четвертьфиналов

Названы фавориты Лиги чемпионов накануне четвертьфиналов

Александр Панько
21.03.22 10:10
322
Названы фавориты Лиги чемпионов накануне четвертьфиналов

Главное: Кто выиграет Лигу чемпионов? Фаворитом считают «Манчестер Сити».

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill назвали фаворитов текущей Лиги чемпионов. Главным претендентом на победу в турнире считают английский «Манчестер Сити», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко – на клуб ставят 2,87 к 1.

Высоки шансы на триумф также у «Ливерпуля» (3 к 1) и «Баварии» (4 к 1).

Лига чемпионов

Напомним, что финал пройдет 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс». Ранее поединок должен был быть сыгран на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, но Россия потеряла это право из-за войны в Украине.

В тему: Состоялась жеребьевка решающих стадий Лиги чемпионов.

Тэги: футбол, Лига чемпионов, прогноз, спорт

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