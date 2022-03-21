ЕС может ввести нефтяное эмбарго против России

Главное: Против России могут ввести нефтяное эмбарго. Решение готов принять ЕС.

Детали: ЕС будет обсуждать вопрос введения нефтяного эмбарго против России из-за войны в Украине. Об этом, ссылаясь на высокопоставленного европейского дипломата, сообщает Reuters.

Для этого страны соберутся на саммит, на котором будет присутствовать и президент США Джо Байден.

Инсайдер отметил: «Мы работаем над пятым раундом санкций, и предлагается много новых имен».

Информируется, что страны Балтии настаивают на введении эмбарго в качестве следующего логического шага, в то время как Германия предостерегает от слишком быстрых действий из-за уже высоких цен на энергоносители в Европе.

В тему: В Украину могут ввести миротворцев.