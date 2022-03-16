Россию исключили из Совета Европы

Главное: Российская Федерация прекращает быть членом Совета Европы с 16 марта. Об этом говорится в резолюции СЕ.

Детали: Комитет министров Совета Европы в среду, 16 марта, исключил Россию из организации, сообщается на сайте СЕ.

«Комитет министров... постановляет в рамках процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, что Российская Федерация прекращает быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 года», — говорится в сообщении.

Совет Европы подтвердил, что агрессия РФ против Украины представляет собой серьезное нарушение РФ своих обязательств по ст.3 Устава Совета Европы.

Решение СЕ прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я приветствую только что принятое Советом министров решение о немедленном исключении России из Совета Европы. России нет места в европейских организациях, поскольку она ведет варварскую агрессивную войну против Украины и совершает многочисленные военные преступления», — написал он в Twitter.

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