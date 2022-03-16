В Минздраве рассказали, сколько больниц было разрушено в Украине во время войны

Главное: В Минздраве рассказали о разрушенных зданиях здравоохранения в Украине во время войны. В частности, уже 117 поврежденных, семь из которых вообще невозможно восстановить.

Детали: Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что Россия продолжает уничтожать больницы. Об этом он написал в Facebook.

Российские военные повредили уже 117 украинских больниц, также они обстреляли 43 машины экстренной медицинской помощи.

Также министр отметил, что, несмотря на военные действия, удалось доставить 7 новых ангиографов в больницы.

Кроме того, в Харьков прибыли уже 18 карет скорой помощи. Они будут выезжать на вызовы на замену тем, которые повредил враг.

«Спасибо нашим воинам, которые лупят оккупантов на поле боя, а мы их уничтожаем на всех политических площадках», — подчеркнул министр.

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