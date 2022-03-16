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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Немецкий профессор предрек крах доллара

Немецкий профессор предрек крах доллара

Александр Панько
16.03.22 17:58
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Немецкий профессор предрек крах доллара

Главное: Американский доллар может потерять статус главной мировой валюты. Об этом сообщил немецкий профессор.

Детали: Профессор Технического университета Дортмунда Хенрик Мюллер предрек крах американского доллара. Об этом сообщает издание Spiegel.

Ученый считает, что доллар потеряет статус главной мировой валюты из-за инфляции, ограничительных мер против России и ситуации на рынках.

Он информировал, что  инфляция может серьезно поколебать уверенность мира в ценности американской валюты.

По его словам, цены в США выросли на восемь процентов, и теперь дальнейшее развитие ситуации зависит от действий Федеральной резервной системы.

Немец отметил: «Самое грозное оружие в арсенале антироссийских санкций – замораживание московских валютных резервов в других центральных банках. К подобному шагу пока не прибегли во всеобъемлющем масштабе. Если же в результате такого обращения с деньгами суверенной РФ возникнут опасения, что Вашингтон в любой момент может конфисковать валютные активы и других стран, такой подрыв доверия серьезно навредит доллару».

Сообщается, что война в Украине «быстро меняет расклад сил на финансовом рынке, приводя к образованию и усилению новых блоков из суверенных стран с фрагментированными финансовыми рынками взамен продвигаемых США глобальных фининститутов».

В тему: Эксперты предрекают России скорый дефолт.

Тэги: доллар, мир, экономика, война, финансы, санкция

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