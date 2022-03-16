В Мексике продолжают «истреблять» журналистов

Главное: В Мексике убили очередного журналиста. Уже седьмого с начала года.

Детали: Еще одного журналиста убили в Мексике. Жертвой бандитов стал директор новостного портала Monitor Michoacán Армандо Линарес.

Он был убит в штате Мичоакан. Мужчина был застрелен неизвестными в подъезде своего дома в городе Ситакуаро.

Это уже седьмая жертва среди представителей СМИ с начала 2022-го года.

Информируется, что еще 31 января Армандо Линарес осудил убийство своего коллеги Роберто Толедо, также работавшего на Monitor Michoacán. Он сообщил, что журналисты получали угрозы и потребовал, чтобы власти приняли меры для их защиты.

В прошлом году в Мексике были убиты семь журналистов, что является самым высоким показателем среди стран мира.

Всего за три с небольшим года правления действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора зарегистрировано 31 убийство работников СМИ, связанных с их профессиональной деятельностью.

В тему: В Мексике продолжают убивать журналистов.