В ООН дали жуткий прогноз обеднения украинцев в случае затяжной войны

Главное: По прогнозам ООН, если вторжение России в Украину затянется, все экономические достижения Украины за последние 18 лет могут быть утрачены. А девять из десяти украинцев могут столкнуться с бедностью.

Детали: Девять из десяти украинцев могут столкнуться с бедностью и крайней экономической уязвимостью, если война затянется в течение следующего года. По информации Программы развития ООН (ПРООН), такое развитие событий сведет на нет два десятилетия экономических достижений, сообщает Reuters.

Администратор ПРООН Ахим Штайнер отметил, что работает с украинским правительством, чтобы избежать наихудшего сценария коллапса экономики.

«Если конфликт затянется, если он будет продолжаться, мы увидим очень значительный рост уровня бедности... Очевидно, что наихудшим сценарием является крах экономики в целом. И это может в конечном итоге привести к тому, что до 90% людей либо окажутся за чертой бедности, либо подвергнутся высокому риску (бедности)», — заявил Штайнер.

Он также уточнил, что черта бедности обычно определяется покупательной способностью от 5,5 до 13 долларов в день на человека. По словам администратора ПРООН, до вторжения России примерно 2% украинцев жили ниже отметки в 5,50 доллара.

«По нашим оценкам, до 18 лет развития Украины могут быть просто сведены на нет в течение 12-18 месяцев», — указал Штайнер.

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