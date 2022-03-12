На Житомирщине священники УПЦ отпели погибших украинских воинов

Главное: На Житомирщине в поселках Приветов и Барановка священники Украинской Православной Церкви совершили чин отпевания погибших украинский воинов.

«Герой, уроженец села, погиб 24 февраля на 40-м году жизни в Донецкой области. Он мужественно, до последнего вздоха, защищал Украину от Российского военного вторжения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким усопшего защитника Украины. Молим Бога о Царстве Небесном для раба Божьего Василия. Вечная память», — говорится в сообщении.

11 марта настоятель храма Рождества Богородицы протоиерей Роман Клим в селе Барановка совершил отпевание погибшего воина Юрия.

«Царство небесное новопреставленному воину Юрию. Он отдал свою жизнь за нас. Герои не умирают», — написал священник.

Как сообщалось ранее, в Свято-Духовском храме города Богодухов совершили отпевание мальчика, погибшего во время обстрелов в Харькове, а в Покровском храме города священники УПЦ совершили отпевание погибших украинских воинов.