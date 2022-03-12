Киево-Печерская лавра УПЦ передала помощь больницам столицы

На Херсонщине оккупанты готовят псевдореферендум для создания очередной «народной республики»
Продолжения войны с Украиной хочет всего два человека, – разведка
Названо возможное время вторжения белорусских войск в Украину
Украина утверждает, что российская авиация нанесла удар по Беларуси. У Лукашенко это назвали фейком
Россия готовит авиаудары по территории Беларуси, — Резников
Украина претендует на $415 млрд арестованных золотовалютных резервов России
Некоторые регионы Украины возобновляют учебный процесс
Россияне готовят теракт на ЧАЭС, – разведка
Украину уже покинули 2,5 миллиона человек
Как оказалось, Путин таки может встретиться с Зеленским