В Украине вручили Шевченковскую премию – ее получили одиннадцать человек

Главное: В Украине традиционно вручили Шевченковскую премию. Отметили одиннадцать человек.

Детали: Одиннадцать человек были отмечены Шевченковской премией в этом году. Ее вручил президент Украины Владимир Зеленский.

Обладателями награды стали:

- режиссер Екатерина Горнастай за киноленту «Стоп-Земля»;

- литературовед Джордж Грабович за цикл статей «Переосмысливая Павла Тычину – переосмысливая украинский модернизм»;

- писательница Тамара Дуда за роман «Доця»;

- художник Никита Кадан за персональную выставку «Камень бьет камень»;

- писатель Николай Рябчук за книгу «Лексикон националиста и другие эссе»;

- художник Тиберий Сильваши за инсталляцию «Крылья»;

- режиссер-постановщик Тамара Трунова, автор пьесы Наталья Ворожбит, художник-сценограф Юрий Ларионов, актеры Андрей Исаенко и Валерия Ходос за спектакль «Плохие дороги» Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра (номинация «Театральное искусство»).

Размер премии в этом году составляет 397 тысяч гривен.

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