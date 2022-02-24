Арестович озвучил первые данные о жертвах среди украинских военных

Главное: Более 40 украинских военнослужащих погибли во время наступления российских войск. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, есть также жертвы среди гражданского населения.

Детали: В результате ракетных ударов России по Украине погибли более 40 военных. Как сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге 24 февраля, также ранены несколько десятков бойцов.

Известно также о гибели гражданских украинцев — до десяти человек.

Арестович считает, что российское командование надеялось на значительно большее количество жертв среди украинских военных, и ВСУ оказывают сопротивление вооруженной агрессии, сообщает LB.ua.

«Российские войска, по предварительным данным, перешли перешеек с Крымским полуостровом и медленно развивают наступление по двум направлениям — на Мелитополь и Херсон. Они выстраиваются в колонны и готовятся к движению. Украинские войска готовы к отпору. В зоне ООС все атаки отбиты, линия обороны не прорвана. Несмотря на сообщения и заявления Минобороны России, Счастье отбито, враг потерял много живой силы», — добавил он.

На белорусском направлении есть отдельные отряды по два-три танка и 50 военных, пытающихся зайти на нашу территорию и встречающих сопротивление.

В тему: Рано утром 24 февраля в Украине было введено военное положение. Этому предшествовало широкомасштабное наступление российское армии.