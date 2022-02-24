Популярная американская сеть быстрого питания прекратила работу в Украине

Главное: Сеть быстрого питания McDonald’s остановила работу в Украине. Это временно решение.

Детали: Американская сеть быстрого питания McDonald’s приостанавливает работу в Украине. Появилось сообщение компании.

Информируется следующее: «Дорогие наши посетители! Мы закрываем все наши рестораны в Украине. Наши сотрудники остаются дома со своими родными ради безопасности».

Отмечается: «Очень хотим снова открыть свои двери для вас, улыбаться и делать то, что мы делаем лучше всего - дарить вкусные и прекрасные моменты для вас. Берегите себя».

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