Российская армия пытается прорваться к Киеву с территории Беларуси, – ГПСУ

Главное: Российская техника пошла на прорыв Киевской области с границы Беларуси. По Житомирской области стреляют «Градами».

Детали: В Киевской области русские войска пошли на прорыв государственной границы. Военная техника врага зашла через пункт пропуска «Вильча» — это граница с Беларусью. Как сообщается на официальной странице Государственной пограничной службы Украины, пограничниками вместе с украинскими военными принят бой.

Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы «Млачевка» Житомирского отряда были произведены обстрелы из Градов. Отметим, пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.

Как сообщается на официальном канале Государственной службы Украины по чрезывчайным ситуациям в Telegram, авиаобстрелы, по данным ГСЧС, в Киевской области потерпели:

Белоцерковский район: с. Ольшаница

Вышгородский район: с. Новые Петровцы

Броварской район: с. Калиновка

Фастовский район: с. Даниловка

Обуховский район: г. Васильков

Бориспольский район: с. Ревне

Это только те места, где были пожары и привлекали ГСЧС.