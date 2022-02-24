Главное: Общественный транспорт в Киеве сделали бесплатным. Виталий Кличко обратился к жителям украинской столицы.
Детали: В четверг, 24 февраля, на фоне военной операции России общественный транспорт в Киеве стал бесплатным. Мэр украинской столицы Виталий Кличко обратился к горожанам.
Чиновник отметил: «С сегодняшнего дня к отдельному решению руководства города автоматизированная система оплаты отключена – проход в метрополитен для пассажиров - свободный и безвозмездный».
По его словам, метро работает по обычному графику. 46 станций могут работать в режиме укрытия.
Известно, что школы и садики не работают.
В то же время больницы, поликлиники и вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.
В КГГА информируют: «Все, кто не задействованы в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома и будьте готовы проследовать в укрытие в случае включения сирен».
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