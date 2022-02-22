Возле Червонограда произошло землетрясение

Главное: Во Львовской области произошло землетрясение. Его эпицентр – возле Червонограда.

Детали: В минувший понедельник, 21 февраля, возле Червонограда (Львовская область) произошло землетрясение. Об этом информирует Главный центр специального контроля.

Специалисты назвали землетрясение ощутимым – его магнитуда составила 2,8 балла по шкале Рихтера.

Подземные толчки фиксировались на глубине в три километра в 18-05.

Отмечается, что землетрясение ощущалось немногими людьми, которые находятся внутри помещения, под открытым небом – только в благоприятных условиях.

Поясняется, что такие колебания сходны с сотрясением, образованным легким грузовиком, а внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, несколько более сильное на верхних этажах.

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