Не Усик: стал известен следующий соперник «цыганского короля»

Главное: Британский боксер Тайсон Фьюри, владеющий титулом чемпиона мира по боксу по версии WBC подписал контракт на бой с соотечественником Диллианом Уайтом. Это означает, что его бой с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира, откладывается.

Детали: Чемпион мира по боксу по версии Всемирного боксерского совета Тайсон Фьюри проведет бой с британцем Диллианом Уайтом. Как сообщает Sky Sports, британские боксеры подписали контракт на титульный поединок в тяжелом весе.

При этом Уайт подойдет к нему в качестве обязательного претендента. Встреча должна состояться в апреле этого года на футбольном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

В тему: 11 января 2022 года Тайсон Фьюри опубликовал эмоциональное видео, в котором назвал Александра Усика «маленьким стероидным человечком».

Впоследствии он также обозвал «бомжом» заступившегося за него Владимира Кличко

При этом промоутер Александр Красюк рассказал о подготовке боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Однако этот бой мог бы состояться только в случае отказа британского тяжеловеса Энтони Джошуа от реванша, с чем он не согласился.