Управделами УПЦ объяснил смысл двух первых прошений молитвы «Отче наш»

Главное: Когда человек осознает, что соединиться с Богом возможно только через любовь, тогда Царство Божие откроется в жизни, и получим возможность стать участниками этого Царства.

«Первое прошение молитвы Господней звучит следующим образом: „Да святи́тся и́мя Твое́“. Но почему просим именно у Бога, чтобы святилось Его имя? Отвечая на данный вопрос, святитель Иоанн Златоуст говорит, что люди должны искать только одного и стремиться только к одному — к славе Божией. А потому и вся деятельность человека должна быть направлена именно на возрастание славы Божией», — сказал митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что «Бог — Существо вседовольное и абсолютно самобытное, а значит Он ничего не приобретёт и ничего не потеряет от того, будем Его славить или же нет». И слава Божия — это то, что нужно не Богу, а нам самим, «потому что, прославляя Бога, тем самым приближаемся к Нему и постепенно всё более становимся участниками Его блаженного Царства».

У слова «святи́тся» есть ещё одно значение, добавил архиерей. «По мысли святителя Феофана Затворника, воззвание „да святи́тся и́мя Твое́“ фактически означает „да благоговейно чтится имя Твоё“. А то есть, моля Бога о том, чтобы святилось Его имя, просим, чтобы благоговение пред Богом и страх Божий никогда не покидали нас. Ведь именно страх Божий, по словам псалмопевца Давида, является началом всякой мудрости (Пс. 110:10)», — пояснил он.

«А каким же образом имя Божие может святиться в нашей жизни? На этот вопрос очень точно отвечает святитель Тихон Задонский: „Имя Божие прославляется в том случае, когда Его слово проповедуется и когда люди, внимая этому слову, исправляют свою жизнь“. Следовательно, без имени Божия и без прославления Его не можем делать в своей жизни ничего по истине хорошего и стоящего», — продолжил владыка.

«Именно поэтому молясь Богу о том, чтобы святилось Его имя, тем самым просим у Бога, чтобы жизнь наполнилась ощущением Его близкого и непрестанного присутствия, а также о том, чтобы Бог дал сил идти Его путём — путём святости и совершенства к пристани Царства Христова», — подчеркнул управделами УПЦ

Митрополит Антоний также пояснил значение второго прошения молитвы Господней: «Да прии́дет Ца́рствие Твое́».

«Словами, с которых началась проповедь Господа нашего Иисуса Христа, была весть о пришествии Царства Божия. Святой евангелист Марк так и пишет: „Пришёл Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие“ (Мк. 1:14–15)», — напомнил архиерей.

«Термин „Царство Божие“ очень часто отожествляется с понятием загробной жизни, но это не совсем верно. Царство Божие — это не только инобытие. Царство Божие, по словам Самого Господа, начинается уже здесь и сейчас Это новое измерение жизни, которое открывается человеку в тот момент, когда он приобщается ко Христу. Кроме того, Царство Божие не может быть привязано ни к какому-то определённому пространству, ни ко времени», — пояснил владыка, и привел слова Христа: «Не придёт Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:20–21)«.

По его словам, Царство Божие — это «нечто противоположное царству земному». «У этих царств разные системы ценностей. Если да земного царства основоположными качествами являются власть, сила, материальные ценности, то для Царства Божия всё это неважно. Главным критерием Царства Божия является принцип любви — любви к Богу и любви к ближнему. И чем больше человек совершенствуется в такой любви, тем больше шансов он имеет унаследовать такое Царство», — сказал архиерей.

«Исходя из того, что Царство Божие — это в первую очередь царство любви, оно не может быть установлено силой, нельзя просить Бога, чтобы Он установил везде Своё Царство. Это Царство может распространиться на земле только при помощи нашего личного участия. Преподобный Максим Исповедник так и говорит: „Бог всё может, кроме одного: Он не может заставить человека полюбить Его, ведь любовь может иметь только одну основу — свободу“. И вот в тот момент, когда сами осознаем, что соединиться с Богом возможно только через любовь, тогда Царство Божие откроется и в нашей жизни, и получим возможность стать участниками этого Царства», — заключил митрополит Антоний.