Франсуа Озон открыл Берлинале-2022

54-летний Франсуа Озон вполне может носить гордое звание классика современного европейского кинематографа. Он снимал мюзиклы, триллеры 2022, мелодрамы, эротические драмы, нередко скандальные, острые, резонансные. И неважно, происходит ли действие его лент в прошлом либо в настоящем: произведения Озона всегда кажутся злободневными. Возможно, именно поэтому его новая работа «Петер фон Кант» была выбрана в качестве фильма открытия 72-го Берлинале.

В 1999 году Франсуа Озон впервые перенес на экран пьесу великого немецкого писателя и постановщика Райнера Вернера Фассбиндера. Картина «Капли дождя на раскаленных скалах» претендовала на «Золотого медведя», но завоевала лишь утешительную награду Teddy. С тех пор минуло более 20 лет, и Франсуа решил вновь обратиться к творчеству своего учителя, вольно интерпретировав его шедевр «Горькие слезы Петры фон Кант» (1972). Модельер одежды Петра перевоплотилась в режиссера Петера в исполнении Дени Миноше, скандалиста, крикуна и, весьма вероятно, чудаковатого гения, пишет КР.

«С годами я стал лучше понимать Фассбиндера — его взгляды на жизнь, творчество и любовь, в том числе и не в самых приятных аспектах, — признается Франсуа Озон. — Фассбиндер — недружелюбный автор. И я хотел, чтобы чувства зрителей к Петеру постоянно менялись. Вот он кажется отвратительным, потом становится гротескным, затем — милым и трогательным...»

Франсуа трансформировал оригинал именно таким образом, чтобы сделать «Горькие слезы» ближе и понятнее самому себе. За счет подобного зеркального эффекта автопортрет Фассбиндера отчасти превратился и в автопортрет Озона, который откровенно заявил, что предал Райнера Вернера. Но предал осознанно и с благой целью — дабы сделать историю более актуальной. Что ж, лучшего времени для съемок ленты о деспотичном абьюзере и придумать нельзя.

Действие картины происходит в 1972 году. Одиозный режиссер фон Кант безвылазно сидит в роскошной квартире, налегает на алкоголь, покрикивает на слугу, общается со знаменитой актрисой (Изабель Аджани в белоснежных мехах), заглянувшей к нему на огонек. Он с трудом контролирует свои желания, не может сдержать похоть, в общем, целенаправленно движется по пути саморазрушения. Как часто бывает в фильмах Франсуа Озона, все это оформлено в кричаще ярких, пестрых цветах, щедро сдобрено бьющей ключом сексуальностью и увенчано монументальным перформансом артиста Миноше. Кажется, главный претендент на «Серебряного медведя» за лучшую мужскую роль известен уже сейчас.

Борьба героя со своими демонами, которых он не очень-то старательно сдерживает, неразрывно связана с решением творческих вопросов. Будь то отношения с прежней музой или с новым источником вдохновения, юношей Амиром, которого она привела к Петеру в гости. Всевозможные психологические манипуляции, взрывные всплески эмоций, дерзкая ирония, словесный и визуальный эпатаж — «Петер фон Кант», очевидно, кино не для массового зрителя. Но именно в Берлине, как нигде в целом мире, ему был просто гарантирован теплый прием.