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Новости > Предстоятель УПЦ рассказал, что может сделать каждый для преодоления раскола

Предстоятель УПЦ рассказал, что может сделать каждый для преодоления раскола

Александра Кудрявцева
31.01.22 18:10
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Предстоятель УПЦ рассказал, что может сделать каждый для преодоления раскола
Главное: Единство внутри церковной ограды возможно достичь, если каждый будет заботиться о своём личном спасении.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на foma.in.ua, об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в интервью журналу Святой Успенской Киево-Печерской Лавры «Печерский Благовестник».
 
По мнению Предстоятеля УПЦ, главной проблемой современного общества является то, что оно «пытается подчинить себе Бога». «Человечество всегда разделялось на две части. Одна — это те люди, которые не только верят в Бога, но и доверяют Богу, то есть повинуются Богу и стараются жить по Божиим Законам, зная, что Бог является высшей Любовью и Добром. Вторая часть — это те люди, которые только верят в Бога, то есть признают, что Господь существует, но Какой Он, их не интересует. И они Богу себя не доверяют, а живут так, как им кажется лучше», — сказал Митрополит Онуфрий.
 
«Если сказать коротко, то человечество разделяется на тех, которые верят в Бога, и на тех, которые доверяют Богу, — продолжил он. — К большому сожалению, сегодня в мире больше тех, которые только верят в Бога, но Богу себя не вверяют, а живут своим искажённым гордыней умом. Более того, такие люди хотят, чтобы Бог совершал то, чего им захочется, то есть, чтобы Господь был послушен к их фантазиям. Это называется ложной духовностью. Святые отцы это духовное состояние называют прелестью. Считаю, что обманчивая духовность является самой большой проблемой и угрозой для нынешнего мирового общества».
 
«Если хотим жить, нужно довериться Богу и через исполнение Божиих Законов духовно оживлять и совершенствовать себя. Именно это является Законом Жизни», — подчеркнул архипастырь.
 
На вопрос «Какие факторы необходимы для преодоления раскола?» Предстоятель ответил: «Когда Спаситель молился в Гефсиманском саду, то говорил: „Да будут все едино“ (Ин. 17:21). Сам Господь хотел, чтобы все были едины, но этого не произошло. Такие мы упрямые люди. И моё желание есть, чтобы все были едины, но единство должно быть во Христе. Если оно будет не во Христе, а на каких-то других основаниях, то какими бы они ни были, единства не будет».
 
При этом, по его словам, подлинное единство легко разрушить, но очень сложно восстановить.
 
Как отметил Митрополит Онуфрий, единство внутри церковной ограды возможно достичь, если каждый будет заботиться о своём личном спасении. «Думаю, для того, чтобы восстановилось единство, каждый должен заботиться о своём личном спасении. Тогда, может, эта идея (идея восстановления единства. — Ред.) будет максимально воплощена. Но считать, что все объединятся — утопия. Максимальное объединение может быть, когда наибольшее количество людей присоединится ко Христу. А это возможно лишь при условии, что каждый из нас в первую очередь позаботится о своём спасении», — сказал Предстоятель.
 
Говоря о миссионерстве, он отметил, что главной задачей Церкви является забота «о тех, кто у нее есть, чтобы они чувствовали себя хорошо, чтобы росли духовно». «Именно этим священники должны заниматься в первую очередь, а если остаются ещё силы — тогда и совершать миссионерство. Если нас много, и все находимся на разных уровнях духовного совершенства. Задача священника — понять, на какой ступеньке в духовном отношении находится человек, и помочь ему подняться на ступеньку выше. Главная задача Церкви — помочь тем, кто внутри ограды церковной, становиться лучше», — пояснил Блаженнейший.
 
Он также рассказал, что такое молитва. «Молитва — это беседа с Богом. В молитве человек утверждает себя в своей верности Богу. В молитве человек совершенствует своё понимание, Кто такой Господь и кто есть мы. В молитве человек на собственном опыте испытывает и понимает, что Господь — это всё, а человек — ничто; человек только тогда становится благородным, красивым и сильным, когда он живёт по воле своего Создателя, когда он наполнен Божией благодатью», — сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
 
В тему: Предстоятель УПЦ рассказал, что мешает духовному спасению человека.

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий

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