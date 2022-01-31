Предстоятель УПЦ рассказал, что может сделать каждый для преодоления раскола

Главное: Единство внутри церковной ограды возможно достичь, если каждый будет заботиться о своём личном спасении.

По мнению Предстоятеля УПЦ , главной проблемой современного общества является то, что оно «пытается подчинить себе Бога». «Человечество всегда разделялось на две части. Одна — это те люди, которые не только верят в Бога, но и доверяют Богу, то есть повинуются Богу и стараются жить по Божиим Законам, зная, что Бог является высшей Любовью и Добром. Вторая часть — это те люди, которые только верят в Бога, то есть признают, что Господь существует, но Какой Он, их не интересует. И они Богу себя не доверяют, а живут так, как им кажется лучше», — сказал Митрополит Онуфрий

«Если сказать коротко, то человечество разделяется на тех, которые верят в Бога, и на тех, которые доверяют Богу, — продолжил он. — К большому сожалению, сегодня в мире больше тех, которые только верят в Бога, но Богу себя не вверяют, а живут своим искажённым гордыней умом. Более того, такие люди хотят, чтобы Бог совершал то, чего им захочется, то есть, чтобы Господь был послушен к их фантазиям. Это называется ложной духовностью. Святые отцы это духовное состояние называют прелестью. Считаю, что обманчивая духовность является самой большой проблемой и угрозой для нынешнего мирового общества».

«Если хотим жить, нужно довериться Богу и через исполнение Божиих Законов духовно оживлять и совершенствовать себя. Именно это является Законом Жизни», — подчеркнул архипастырь.

На вопрос «Какие факторы необходимы для преодоления раскола?» Предстоятель ответил: «Когда Спаситель молился в Гефсиманском саду, то говорил: „Да будут все едино“ (Ин. 17:21). Сам Господь хотел, чтобы все были едины, но этого не произошло. Такие мы упрямые люди. И моё желание есть, чтобы все были едины, но единство должно быть во Христе. Если оно будет не во Христе, а на каких-то других основаниях, то какими бы они ни были, единства не будет».

При этом, по его словам, подлинное единство легко разрушить, но очень сложно восстановить.

Как отметил Митрополит Онуфрий , единство внутри церковной ограды возможно достичь, если каждый будет заботиться о своём личном спасении. «Думаю, для того, чтобы восстановилось единство, каждый должен заботиться о своём личном спасении. Тогда, может, эта идея (идея восстановления единства. — Ред.) будет максимально воплощена. Но считать, что все объединятся — утопия. Максимальное объединение может быть, когда наибольшее количество людей присоединится ко Христу. А это возможно лишь при условии, что каждый из нас в первую очередь позаботится о своём спасении», — сказал Предстоятель.

Говоря о миссионерстве, он отметил, что главной задачей Церкви является забота «о тех, кто у нее есть, чтобы они чувствовали себя хорошо, чтобы росли духовно». «Именно этим священники должны заниматься в первую очередь, а если остаются ещё силы — тогда и совершать миссионерство. Если нас много, и все находимся на разных уровнях духовного совершенства. Задача священника — понять, на какой ступеньке в духовном отношении находится человек, и помочь ему подняться на ступеньку выше. Главная задача Церкви — помочь тем, кто внутри ограды церковной, становиться лучше», — пояснил Блаженнейший.

Он также рассказал, что такое молитва. «Молитва — это беседа с Богом. В молитве человек утверждает себя в своей верности Богу. В молитве человек совершенствует своё понимание, Кто такой Господь и кто есть мы. В молитве человек на собственном опыте испытывает и понимает, что Господь — это всё, а человек — ничто; человек только тогда становится благородным, красивым и сильным, когда он живёт по воле своего Создателя, когда он наполнен Божией благодатью», — сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий