Стало известно, сколько будет стоить проезд по первой концессионной автомагистрали в Украине

Главное: Названа цена проезда по первой концессионной автомагистрали в Украине. Около 2,5 гривен за километр.

Детали: Озвучена цена проезда по первой концессионной автомагистрали в нашей стране. Об этом поведал первый заместитель главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Андрей Ивко, которого цитирует «Форбс».

Как стало известно, стоимость проезда по дороге Краковец-Ровно, которая пройдет через Броды и Львов, составит около восьми евроцентов (это 2,5 гривны).

Протяженность трассы – 280 километров.

Чиновник обещает, что также будет бесплатная альтернатива.

Информируется, что технико-экономическое обоснование проекта выполнила за свой счет компания Автомагистраль-Юг.

В публикации говорится: «Но выбрать концессионера/инвестора можно будет только после принятия законопроекта о концессиях. Тогда можно будет объявить конкурс, объявить победителя и приступить к строительству платной автомагистрали».

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