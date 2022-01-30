В Днепре открылась православная ярмарка УПЦ

Главное: В Днепре Украинская Православная Церковь с 29 января по 6 февраля проводит Рождественскую ярмарку-выставку.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, в выставке-ярмарке принимают участие монастыри и приходы Украинской Православной Церкви, православные издательства, мастера церковных и народных ремесел из Украины.

Вниманию посетителей представлен большой ассортимент церковной и промышленной продукции: различные сорта меда и медовых изделий, монастырские лечебные травы и сборы, предметы церковного употребления (ладан, лампадное масло, благовонные масла), богослужебные облачения, изделия народного ремесла и промысла, продукция из ткани, изделия из фаянса и керамики, православная литература, детские игры, иконопись, живопись, ювелирные изделия, аудио- и видеопродукция.

Организатором выставки является Свято-Николаевский Самарский Пустынный мужской монастырь Новомосковска Днепропетровской епархии УПЦ

В день открытия организаторов и участников ярмарки благословил викарий епархии епископ Петропавловский Андрей.

Время работы ярмарки: с 9.00 до 18.00 при Спасо-Преображенском кафедральном соборе Днепра.