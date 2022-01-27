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Новости > Стали известны имена жертв днепровского стрелка

Стали известны имена жертв днепровского стрелка

Александр Панько
27.01.22 11:39
369
Стали известны имена жертв днепровского стрелка

Главное: В Сети опубликованы имена погибших и раненых в результате стрельбы на заводе «Южмаш» в Днепре. По данным советника МВД Антона Геращенко, трое раненых находятся в тяжелом состоянии, среди них 22-летняя девушка.

Детали: Стали известны имена четырех военнослужащих Национальной гвардии и гражданской девушки, погибших в результате стрельбы в Днепре. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в результате инцидента погибли:

1. Буганов Александр Александрович — 15.08.1987, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший лейтенант, начальник караула. Остальные данные устанавливаются.

2. Левковский Артем Владимирович — 16.12.2000, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат, помощник начальника стражи. Проживал в г. Олешков, Херсонской области. Остальные данные устанавливаются.

3. Драган Александр Александрович — 06.11. 1997, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, младший сержант. Проживал: г. Днепр, проул. Гражданский, 42. Остальные данные устанавливаются.

4. Черник Леонид Леонидович — 2002 года рождения, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат. Проживал в Херсонской области. Остальные данные устанавливаются.

5. Гражданская погибшая, женщина по имени Вера — 1986 года рождения.

 

Кроме того, еще пять человек получили ранения:

Наместник Денис Викторович, 23.08.2002 г.р.;

Гулида Владислав Юрьевич, 31.12.1999 г.р.;

Семенченко Игорь Андреевич, 1997 г.р.;

Шарова Жанна Геннадиевна, работница завода;

Мачула Евгений Сергеевич, 08.07.2001 г.р.

Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, трое раненых находятся в тяжелом состоянии. «Какой же надо быть мразью, чтоб выпустить 3 пули в упор в 22-летнюю девушку-военнослужащую Национальной Гвардии?! Девушка получила ранение в колено, в плечо и самое тяжелое — в живот», — написал он на своей странице в Facebook, добавив, что она потеряла более трех литров крови, за ее жизнь борются хирурги больницы им. Мечникова.

Жизнь других двоих раненых, доставленных в больницу Мечникова, по оценкам врачей, вне опасности.

В тему: В ночь на 27 января на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул своих сослуживцев, после чего скрылся вместе с оружием. В результате этого пять человек погибли, в том числе одна гражданская женщина, еще пятеро получили ранения.

Спустя несколько часов его задержали в 20 км от города, в н. п. Подгородное.

Тэги: убийство, Днепр, криминал, жертва, Национальная гвардия, Антон Геращенко, новости Украины, Южмаш, Артемий Рябчук

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