Создатель «Терминатора» призвал человечество бояться совсем не ядерной войны

Главное: Культовый американский режиссер Джеймс Кэмерон предсказал уничтожение человечества при помощи одной из технологий искусственного интеллекта.

Детали: По мнению знаменитого голливудского режиссера Джеймса Кэмерона, человечество может оказаться на пороге катастрофы не из-за ядерного оружия, а из-за новых технологий. Как сообщает ВВС, создатель «Терминатора» считает, что к серьезным последствиям, в частности, может привести использование дипфейков.

«Все, что нужно сделать „Скайнет“ — это создать дипфейки с группой людей, настроить их друг против друга и призвать к борьбе, а затем оставить человечество с этой гигантской проблемой», — объяснил Кэмерон.

Справка: Скайнет — искусственный интеллект, главный антагонист медиафраншизы о Терминаторах, созданной Джеймсом Кэмероном. Вымышленный суперкомпьютер министерства обороны США.

В тему: В ноябре 2021 года китайская исследовательская группа и исследователи из США в сфере технологий искусственного интеллекта разработали новую технологию для создания дипфейков CihaNet. Предположительно, разработка может превзойти все предыдущие подходы.

О том, что такое дипфейк, можно прочитать здесь.