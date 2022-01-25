В ООН назвали число украинцев, нуждающихся в гуманитарной помощи

Главное: 2,9 миллиона украинцев нуждаются в гуманитарной помощи. Такие данные приводят в ООН.

Детали: В ООН заявили, что 2,9 миллиона украинцев нуждаются в гуманитарной помощи. Отмечается, что, в большинстве своем, это люди, которые пострадали в результате событий на Донбассе, а также те, кто проживает на территориях, которые неподконтрольны Киеву.

В докладе сказано, что в конце 2021-го года ООН разработала план гуманитарного реагирования по Украине на этот год, который предусматривает оказание помощи 1,8 миллионам человек. Потратить на это планируют 190 миллионов долларов.

Подчеркивается, что ООН уже в седьмой раз представляет План помощи пострадавшим от конфликта на востоке Украины.

Резюмируется, ч то в новом документе предусмотрена деятельность по оказанию помощи в сфере образования, по снабжению населения продуктами питания, обеспечению их социальной помощью, услугами в сфере санитарии и жильем.

В тему: В прошлом году украинцы активно избавлялись от валюты.