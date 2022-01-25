Татьянин день: какой праздник отмечается 25 января

Сегодня, 25 января 2022 года, в мире и Украине отмечают Татьянин день, День исключительно для себя и Птичью свадьбу.

Татьянин день (Бабий кут)

25 января (12 января по старому стилю) отмечается Татьянин день по народному календарю. Название праздника происходит от церковного дня святой Татианы, погибшей за свою веру во Всевышнего.

Татиана родилась в 3 веке в богатой римской семье тайных христиан. В юности приняла обет целомудрия и посвятила жизнь служению Господу. Когда она стала диаконисой в церкви, то помогала нищим, излечивала больных. Во время гонения на христиан девушку пытались заставить принять язычество, но Татиана отказалась. После долгих пыток мученицу и ее отца казнили ударом меча.

Традиционно в Татьянин день старшие женщины семьи пекли каравай. К нему относились всегда с почтением, поскольку такой хлеб символизировал плодородие и мощь солнечной энергии. Чтобы сила солнца передалась домочадцам, хозяйка раздавала всем по кусочку каравая. Оставшиеся крошки скармливали домашнему скоту и птице.

Возле печи у хозяйки всегда было свое место. В нем хранилась не только кухонная утварь, но и швейные принадлежности. Женщина могла часами там заниматься хозяйством. Женский угол чествовали в Татьянин день, за что праздник величали Бабьим кутом.

Незамужние девушки молились святой Татьяне, прося помочь наладить личную жизнь. А чтобы привязать любимого парня к себе, они совершали тайный обряд. Собирали маленький веник из листьев и перьев, затем прятали его в доме у возлюбленного, да так, дабы будущая свекровь не нашла. Поскольку матери юношей сами в молодости совершали данный обряд, то в жилье пускали лишь подходящих в невестки девиц.

В Татьянин день принято было убираться, поэтому девушки утром шли к водоему и стирали домашние половики. Обратно нести мокрые коврики помогали парни. После половики развешивались на сушку на заборе, веселясь, молодежь определяла, чей ковер красивее. Чтобы навсегда приворожить суженного, девушки клали чистый половик на входе у порога. Если парень, заходя, вытирал об него обувь, то становился постоянным гостем.

Примечая в Татьянин день снегопад, ожидали летнюю пору с ливнями. Морозная и солнечная погода предвещала богатый урожай на сборе. Раннее возвращение птиц по весне ждали, глядя на ясное солнце. Если у хозяйки получалось выпечь хлеб с ровной коркой, значит, наступал благополучный год.

День исключительно для себя

Каждый год 25 января традиционно проводится День исключительно для себя. Главная идея праздника очевидна. История подобных дней полна своих переживаний, которых было бы не мало у каждого. Устали от бизнеса, сложных отношений, бесконечного образования? Стоит только попробовать реализовать это желание — уделить себе время. Только лишь один день.

Представьте себе: уже не надо строить больше планов, вы это сделали. Сходите на концерт, поблуждайте в торговом центре, выспитесь, посмотрите на звезды, сделайте наконец хоть что-то исключительно для себя. И жизнь снова приобретет красоту.

Птичья свадьба

25 января проводится Птичья свадьба. Ежегодный обычай, известный в некоторых европейских краях, но особенно в Лужице — регионе, расположенном на территории нынешних немецких земель Саксония и Бранденбург и юго-западной Польши. Здесь это называется нижнесорбская Ptaškowa swajźba и верхнесорбская Ptači kwas.

Считается, что с этого дня после долгой зимы намечается весна, и первые птицы «справляют свадьбы», то есть вьют гнезда и несут яйца. Вечером, накануне 25 января дети выставляют на подоконник или перед дверью тарелку (раньше тарелку ставили на заре у сарая), чтобы птицы, которые в этот день празднуют свои свадьбы, принесли им сладости. Утром же дети обнаруживают печенье в виде птиц или птичьих гнезд, покрытых сахарной глазурью, называемые «сроки». Кроме печенья на тарелке могут оказаться кремовые гнезда (кексы, покрытые слоем сливочного крема в форме гнезда, залитые темным шоколадом и с разноцветными сахарными фигурками посередине). Детям рассказывают, что сладости были принесены птицами в благодарность за то, что дети подкармливали их в зимние месяцы.

В некоторых детских садах и школах организуются «свадебные шествия» через деревню с шагающей впереди детской парой — сорокой и вороном. Сорока одета в платье и фату, Ворон — в смокинг и цилиндр. Другие дети надевают клювы из бумаги и плащи с крыльями, украшенные перьями. Шумная «свадебная процессия» проходит по улицам, и весь день проводят в танцах и пении.

Взрослые отмечали этот день вечером по корчмам и домам, откупоривали припасенную брагу или вино, а слегка захмелев, принимались петь и плясать под разудалую музыку.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— Ночь Роберт Бернса в Шотландии;

— День наоборот;

— День счастливых снеговиков;

— Женский день в Гондурасе.