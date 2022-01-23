Митрополит УПЦ объяснил, почему не нужно искать чудес на пути к вере в Бога

Главное: Сама жизнь, по безграничному милосердию Божьему, есть великое чудо.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«Христос по воскресении Своём совершает множество чудес, но не для тех иудеев, которые кричали Ему: „Распни“, а для тех, кто в Него уверовал. Это важно помнить тем, кто по—прежнему верит в чудеса, а не в Христа. Кто утверждает, что лишь тогда поверит в Бога, если увидит чудо. А разве мало чудес происходит в наше время? Но многих ли они привели к вере?», — сказал митрополит Лука.

Он напомнил, что «человек приходит в храм Божий, чтобы соединиться с Господом в таинстве Евхаристии, чтобы иметь жизнь вечную».

«Не ищем мудрости, как эллины, и не требуем чудес, как иудеи. Уже сама жизнь, по безграничному милосердию Божьему, есть великое чудо. Все чудеса, совершаемые Господом, есть свидетельство Его любви ко всему роду человеческому. Вот почему проповеди апостолов об Иисусе, о Его жизни и чудесах, о Его распятии и воскресении приводили людей к вере, потому что воспринимались не как увлекательный рассказ о чудесах удивительного волшебника», — отметил архиерей.

Владыка подчеркнул, что Господь Иисус Христос — воплощенный Бог, а не волшебник.

«Он — наш Спаситель. Он даёт нам возможность не просто существовать на этой земле, а жить, пребывая в уверенности, что Он никогда не бросит. Каждая минута жизни таит в себе, как смертельную опасность, так и великое чудо. Жизнь полна риска. И верим, что Христос — наш Спаситель, Который в любую минуту, даже самую опасную, всегда придёт на помощь», — считает иерарх УПЦ

В наше время, как сказал владыка, Господь по-прежнему являет Свои чудеса.

«Только видит их не каждый, а лишь верящий в Него. Разве неожиданно наступившее в душе умиротворение — не чудо? А восстановленная гармония в человеческих отношениях, разве это не чудо? А душевная радость? Разве это не является началом новых отношений между Богом и человеком? В чуде восстанавливается то, что должно быть всегда. Чудо не означает что-то неслыханное, неестественное, противное природе вещей. Наоборот, такое мгновение, когда Бог вступает в Своё творение и бывает им принят. И когда Он принят, Он может действовать в Своем творении свободно и безгранично», — сказал митрополит Лука.