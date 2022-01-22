На Кировоградщине при исправительной колонии освятили новый храм УПЦ

Главное: На Кировоградщине в городе Новый Стародуб освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь апостолов Петра и Павла.

Чин освящения храма совершил архиепископ Александрийский и Светловодский Боголеп.

После освящения в храме была отслужена первая Божественная литургия.

Архиерей в сопровождении руководства исправительной колонии ознакомился с условиями жизни заключенных, посетил столовую учреждения.