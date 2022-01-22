На Кировоградщине при исправительной колонии освятили новый храм УПЦ

Главные новости за 21 января 2022 года
Киевских работодателей призывают отправить своих сотрудников на удаленку
В МОЗ сделали тревожный коронавирусный прогноз на февраль
Россия тайно перебрасывает на Донбасс танки, горючее и боеприпасы
Во Львове вслед за Киевом «заминировли» все школы
Зеленский заговорил о возможной оккупации Харькова
В Киеве «заминировали» все школы
Коронавирус в Украине: 20 156 заболевших и 150 погибших
Россия продолжает наращивать силы у границы с Украиной
Международный день объятий: какой праздник отмечается 21 января