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Новости > Сегодня верующие УПЦ празднуют Крещение Господне - Богоявление

Сегодня верующие УПЦ празднуют Крещение Господне - Богоявление

Александра Кудрявцева
19.01.22 14:30
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Сегодня верующие УПЦ празднуют Крещение Господне - Богоявление
Главное: Верующие Украинской Православной Церкви сегодня празднуют день Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, в этот день во всех храмах совершается Великое освящение воды.
 
Праздник Крещения Господня — один из древнейших праздников христианской Церкви. Его установление относится еще ко временам апостолов. Древнее название праздника — «Эпифания» — явление или «Теофания» — Богоявление. Бог приходит в мир в этот день, чтобы явить миру Свет Неприступный.
 
Все четыре Евангелия свидетельствуют об этом. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.» (Мк. 1,9-11). Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду».
 
Иоанново крещение было символическим и означало, что как тело омывается и очищается водой, так и душа кающегося и поверившего в Спасителя человека будет очищена от всех грехов Христом.
 
После Крещения Христа крещение для людей уже не просто символ очищения. Здесь Иисус явил Себя миру как Христос, Сын Божий. Богоявление открыло великую Божественную тайну Святой Троицы. Теперь каждый, кто крестится, приобщается к этой тайне, по словам Христа к Своим ученикам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28, 19).
 
В память о том, что Спаситель Своим Крещением освятил воду, святая вода освящается в храмах, в реках или других местах, где берут воду.
 
Вода эта называется агиасма, или просто крещенская вода. Особым ее свойством является то, что, добавленная даже в небольшом количестве к воде обычной, она передает благодатные свойства и ей, поэтому в случае недостатка святой воды ее можно разбавить простой.
 
Освященная вода — это церковная святыня, требующая к себе благоговейного отношения. При надлежащем хранении святая вода не портится много лет. Хранить ее следует в отдельном месте, лучше рядом с домашним иконостасом.
 
В тему: В Киеве Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра.
 

Тэги: Крещение, УПЦ

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