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Новости > Австралия оставила первую ракетку мира без рекорда из-за принципиальной позиции по вакцинации

Австралия оставила первую ракетку мира без рекорда из-за принципиальной позиции по вакцинации

Александр Панько
14.01.22 13:58
332
Австралия оставила первую ракетку мира без рекорда из-за принципиальной позиции по вакцинации

Главное: Австралия во второй раз аннулировала визу первой ракетке мира Новаку Джоковичу из-за отсутствия вакцинации. Таким образом, он практически потерял шанс выиграть Australian Open в этом году и завоевать таким образом рекордный 21-й титул в турнирах Большого шлема.

Детали: Власти Австралии аннулировали визу сербского теннисиста Новака Джоковича, который возглавляет мировой рейтинг в этом виде спорта среди мужчин. Как сообщил местный журналист The Age Поль Саккал на своей странице в Twitter, соответствующее решение принял лично министр иммиграции Алекс Хоук.

«По соображениям здоровья и установленного порядка на том основании, что это отвечало общественным интересам», — процитировал он слова чиновника.

Как сообщает ВВС, адвокаты серба планируют оспорить это решение. Но скорее всего первый турнир «Большого шлема» в этом сезоне лишится действующего победителя еще до первых матчей основной сетки.

Отметим, что в случае победы на Australian Open в этом году серб стал бы самым успешным теннисистом в истории, завоевав 21-й титул в турнирах Большого шлема.

В тему: В начале января 2022 года австралийские пограничники аннулировали визу Новака Джоковича и не впустили его в страну, поскольку он не смог доказать, что имеет право на медотвод от вакцинации. Апелляционный суд встал на сторону спортсмена, который приехал, чтобы принять участие в турнире Большого шлема Australian Open (пройдет с 17 по 30 января), однако власти отказались прислушиваться к этому решению.

Справка: 34-летний Джокович скептически относится к вакцинации. Он вызвал широкое возмущение в австралийском обществе, когда решил приехать в Мельбурн с медицинским освобождением от прививок. Австралия пережила одни из самых длительных в мире карантинов, имеет 90% вакцинации среди взрослых, а вспышка «Омикрона» принесла почти миллион случаев за последние две недели.

Тэги: рекорд, турнир, мир, скандал, Австралия, виза, спорт, вакцинация, теннис, Новак Джокович, коронавирус, антивакцинаторы

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