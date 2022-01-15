На глазах у изумленных астрономов нейтронная «черная вдова» высасывает материю из звезды

Главное: Группа астрономов впервые обнаружила систему из двух звезд, одна из которых является только что сформировавшимся пульсаром. Нейтронная звезда на глазах у исследователей подобно пауку перетягивает вещество с соседней звезды, медленно превращая ее в безжизненный белый карлик.

Детали: Астрономы из США и Канады при помощи космического телескопа Fermi зафиксировали необычный источник гамма-излучения 4FGL J1120.0-2204 в 2674 световых годах от Земли. Как сообщает Lenta.ru, исследователи предполагали, что это может быть миллисекундный пульсар (МСП) — нейтронная звезда, которая очень быстро вращается благодаря аккреции вещества с соседней звезды.

Астрономы проанализировали спектр источника с помощью телескопа SOAR (The Southern Astrophysical Research) и обнаружили, что объект представляет собой двойную систему с довольно горячим компаньоном, чей период обращения составляет 15 часов.

Гамма-источник, скорее всего, является миллисекундным пульсаром, который находится на расстоянии 820 парсек (2674 световых лет) от Земли. Масса звезды-компаньона составляет 0,17 массы Солнца, то есть он находится на промежуточной стадии превращения в гелиевый белый карлик — истощенное небесное тело, которое больше не сможет передавать свое вещество нейтронной звезде.

Согласно моделям, через 2 млрд лет свойства этой необычной системы будут соответствовать таковым для типичной системы пульсар-белый карлик с коротким орбитальным периодом.

Учитывая, что на сегодняшний день большинство известных МСП в галактике Млечный Путь уже прошли эту стадию, 4FGL J1120.0-2204, скорее всего, является недостающим звеном в цепи эволюции таких двойных систем.

Справка: Космический телескоп Fermi обнаружил в Млечном Пути множество новых ярких источников гамма-излучения. Мультиволновые наблюдения идентифицировали их как миллисекундные пульсары, чьи компаньоны являются звездами главной последовательности, обогащенные водородом. Такие объекты называются пульсарами-«пауками», поскольку они пожирают вещество соседних звезд. В дальнейшем они подразделяются на два подкласса: «черные вдовы» (масса компаньона меньше 0,1 массы Солнца) и «красноспинники», в которых пульсации нейтронной звезды периодически затмеваются потоками материи, перетекающей со звезды-компаньона, масса которой составляет свыше 0,1 массы Солнца.

В тему: 13 декабря 2016 года группа ученых из Израиля, Дании, Великобритании, США, Австралии и других стран, которая наблюдала за яркой вспышкой в космосе на протяжении 10 месяцев, объявила, что это не сверхновая звезда, а черная дыра, поглотившая звезду.

В 2020 году несколько телескопов по всему миру зафиксировали резкую вспышку света, которая оказалась последствием поглощения звезды черной дырой. Впоследствии астрономы опубликовали впечатляющую визуализацию этого процесса.