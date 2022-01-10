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Новости > Управделами УПЦ рассказал о действительных отношениях Церкви и государства

Управделами УПЦ рассказал о действительных отношениях Церкви и государства

Александра Кудрявцева
10.01.22 16:00
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Управделами УПЦ рассказал о действительных отношениях Церкви и государства
Главное: Отношение государственной власти к Украинской Православной Церкви за последние два года изменилось в лучшую сторону, но на местном уровне антицерковные настроения еще поддерживаются.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в программе «Слово Иерарха» на телеканале UkrLive.
 
«Ситуация изменилась, может быть, даже кардинально, по отношению к периоду правления Президента Порошенко, потому что тогда государственной политикой было ущемление прав верующих и просто уничтожение Украинской Православной Церкви. Сейчас такой государственной политики нет — нет указания из Киева захватывать храмы. Если взять краткую статистику, то в 2019 году рейдерских захватов было 128. В прошлом году — всего 7. В 2019 году так называемых переходов было 88, а в прошлом году их вовсе не было. То есть нет государственного заказа, нет указаний из центра, и потихонечку ситуация стабилизируется», — сказал митрополит Антоний.
 
Владыка считает, что еще долгие годы будем жить в непростой ситуации взаимоотношений с раскольниками, потому что на местах еще существуют националистические силы и политики, которые пытаются таким образом поддержать свой электорат. «Они будут этот вопрос использовать еще и в будущем. Но мы благодарны Президенту Владимиру Зеленскому, что все же есть определенная дистанция политиков от религиозной тематики», — отметил управляющий делами УПЦ.
 
При этом архиерей констатировал, что государство ничего не делает для того, чтобы решить наиболее важные для жизни Церкви вопросы. «Например, из-за „закона о переименовании“ более 1000 приходов УПЦ не имеют государственной регистрации. Также серьезной проблемой остается закон, облегчающий переводы общин канонической Церкви в раскольническую ПЦУ», — добавил он.
 
«Когда говорим о своих правах и тех проблемах, которые существуют в УПЦ в связи с событиями так называемого томоса, мы не просим себе каких-то привилегий. Только говорим о том, что верные чада УПЦ являются равноправными членами украинского общества и гражданами своего государства. Все законы, начиная от Конституции, гарантируют равные права существовать, верить, быть в храме. Поэтому если какой-то чиновник в силу каких-то своих убеждений действует антизаконно, то нашего гаранта Конституции есть все возможности это исправить. Это должно быть и внутреннее желание, и исполнение тех обязательств, которые наложены на Президента Украины», — сказал управделами УПЦ.
 
Митрополит Антоний с сожалением отметил, что приходя к власти, многие чиновники руководствуются не государственной целесообразностью, а своими личными амбициями. «У них нет ответственности перед Богом, перед государством и историей», — заключил он.
 
В тему: Управделами УПЦ считает, что для решения «украинского вопроса» необходимо участие всех Поместных Церквей.
 

Тэги: государство, Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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