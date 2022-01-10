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Новости > На Черкащине освятили храм УПЦ 19 века

На Черкащине освятили храм УПЦ 19 века

Александра Кудрявцева
10.01.22 14:20
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На Черкащине освятили храм УПЦ 19 века
Главное: На Черкащине в селе Гельмязов освятили храм 19 века в честь Святой Троицы Украинской Православной Церкви.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy.church.ua, чин великого освящения совершил митрополит Черкасский и Каневский Феодосий.
 
Перед началом архиерей рассказал прихожанам о значении священнодействия и поздравил присутствующих с тем, что они являются непосредственными свидетелями и участниками этого радостного события.
 
«Современный Троицкий храм был построен в 1841 году в стиле ампир. Колокольня увенчана высоким шпилем. За Алтарем похоронены строитель и первый священник этого храма. Храм закрыт в хрущевское время, а открыт в 1991 году», — сообщается на сайте Черкасской епархии.
 
После освящения в храме была совершена Божественная литургия.
 
Также митрополит Феодосий раздал всем детям сладкие подарки.
 
В тему: В Запорожье освятили новый храм УПЦ.
 

Тэги: Черкасская область, УПЦ, Новый храм

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