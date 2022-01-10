На Черкащине освятили храм УПЦ 19 века

Главное: На Черкащине в селе Гельмязов освятили храм 19 века в честь Святой Троицы Украинской Православной Церкви.

Перед началом архиерей рассказал прихожанам о значении священнодействия и поздравил присутствующих с тем, что они являются непосредственными свидетелями и участниками этого радостного события.

«Современный Троицкий храм был построен в 1841 году в стиле ампир. Колокольня увенчана высоким шпилем. За Алтарем похоронены строитель и первый священник этого храма. Храм закрыт в хрущевское время, а открыт в 1991 году», — сообщается на сайте Черкасской епархии.

После освящения в храме была совершена Божественная литургия.

Также митрополит Феодосий раздал всем детям сладкие подарки.