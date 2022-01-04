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Новости > Зеленский случайно поселился в Буковеле на одном этаже с Коломойским

Зеленский случайно поселился в Буковеле на одном этаже с Коломойским

Александр Панько
04.01.22 21:31
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Зеленский случайно поселился в Буковеле на одном этаже с Коломойским

Главное: Президент Владимир Зеленский приехал в Буковель и разместился в гостинице «Radisson Blu Resort Bukovel». По данным СМИ, в это же время здесь остановился олигарх Игорь Коломойский с семьей.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский сегодня приехал на горнолыжный курорт в Буковеле. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники, он вместе с охраной разместился на 5 этаже элитной гостиницы «Radisson Blu Resort Bukovel».

Приехали ли с ним члены семьи, неизвестно.

В то же время на том же этаже гостил известный бизнесмен Игорь Коломойский со своим окружением.

Сам олигарх подтвердил информацию о пребывании в Буковеле, однако заявил, что с главой государства не встречался и о его нахождении в отеле не знал

«Не слышал, не виделся и не планирую. В 16:00 уезжаю (в Днепр, — ред.)», — объяснил он в комментарии изданию.

В тему: 3 января 2020 года Владимира Зеленского заметили на курорте в Буковеле По данным СМИ, там же Новый год встретил и бизнесмен Игорь Коломойский.

Напомним: В апреле 2019 года информационное агентство Reuters установило, что связь между тогда еще кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и одним из самых богатых олигархов Украины Игорем Коломойским прослеживается через общих деловых партнеров, советников и даже автомобили.

3 июля 2019 г Коломойский заявил, что из-за журналистов почти не поддерживает связи с Зеленским.

10 сентября того же года президент Украины Владимир Зеленский встретился c Коломойским в своем Офисе. Как утверждается, участники встречи обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также речь шла об энергетической сфере.

Спустя несколько дней Коломойский, объясняя почему пропустил выступление главы государства на форуме Ялтинской европейской стратегии, заявил, что не может появляться там, где есть президент Украины Владимир Зеленский.

Тэги: политика, отель, Игорь Коломойский, отдых, гостиница, Буковель, Владимир Зеленский, новости Украины

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