В Украине одобрили бустерную дозу вакцины от коронавируса

Главное: Глава Минздрава Виктор Ляшко подписал указ о введении в Украине бустерной дозы вакцины против коронавируса. Пока что ее могут получить украинцы старше 60 лет через 6 месяцев с даты второй прививки.

Детали: Сегодня, 4 января, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал указ о введении в Украине бустерной дозы вакцины против коронавируса. Об этом он сообщил в Facebook.

«Мы разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей в возрасте от 60 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались. Пожилые люди смогут получить бустерную дозу минимум через шесть месяцев после второй», — написал министр.

В МОЗ уточняют, что для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам — Moderna или Comirnaty/Pfizer, по следующим схемам:

— первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer;

— первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer;

— первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer;

— первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer.

В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

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