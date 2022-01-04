В Украине одобрили бустерную дозу вакцины от коронавируса

Главное: Глава Минздрава Виктор Ляшко подписал указ о введении в Украине бустерной дозы вакцины против коронавируса. Пока что ее могут получить украинцы старше 60 лет через 6 месяцев с даты второй прививки.
Детали: Сегодня, 4 января, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал указ о введении в Украине бустерной дозы вакцины против коронавируса. Об этом он сообщил в Facebook.
«Мы разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей в возрасте от 60 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались. Пожилые люди смогут получить бустерную дозу минимум через шесть месяцев после второй», — написал министр.
В МОЗ уточняют, что для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам — Moderna или Comirnaty/Pfizer, по следующим схемам:
— первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer;
— первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer;
— первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer;
— первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer.
В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.
В тему: За минувшие сутки коронавирусом в Украине заболели 1746 человек, умерли 135 людей.