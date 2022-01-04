Коронавирус в Украине: 1 746 заболевших и 135 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 1 746 человека. Умерли 135 людей.

Детали: Коронавирус в Украине снизил темпы. Данные на вторник, 4 января, приводит министерство здравоохранения.

Заболели еще 1 746 человек. Госпитализировали 970 людей, а выздоровели 3 629 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 11 633, методом ИФА – 1 340, экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 12 789.

Умерли 135 людей. За все время скончались 96 436 человек.

С начала пандемии заболели 3 678 088 людей, а выздоровели 3 483 354 человек.

В тему: Стало известно, люди с какими группами крови наиболее уязвимы перед коронавирусом.