Названа дата возможного столкновения астероида Апофис с Землей

Главное: Астероид Апофис может столкнуться с Землей. Предполагаемая дата – 13 апреля 2029 года.

Детали: К Земле летит астероид Апофис. Российские ученые из ВНИИ ГОЧС заявили, что он может врезаться в нашу планету.

Названа предполагаемая дата – 13 апреля 2029 года.

Сообщается, что скорость сближения небесного тела оценивается в 7,42 километра в секунду.

Подчеркивается, что астероид приблизится к Земле на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники.

Объект был обнаружен в 2004-м году. Его диаметр составляет примерно 325 метров, а вес – около 27 миллионов тонн.

Специалисты говорят: «Если астероид столкнется с нашей планетой, высвободившаяся при этом энергия составит 1 717 мегатонн, что в тридцать раз больше, чем при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, которую испытали в 1961 году».

Отмечается: «Сила землетрясения в радиусе десяти километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду».

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