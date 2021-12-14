В ВОЗ сравнили темпы коронавируса с цунами

Главное: В ВОЗ сделали громкое заявление по поводу коронавируса. Заражения сравнили с цунами.

Детали: Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове сделала резонансное заявление по поводу коронавируса. Она заявила, что мы столкнулись с цунами заражений.

Медик сказала: «Я думаю, мы сталкиваемся с цунами инфекций в мире, как со штаммом Дельта, так и с Омикроном».

Эксперт добавила: «Не нужно ждать, чтобы действовать. Нам необходимо положить конец пандемии. Нам необходимо снизить передачу коронавируса до низкого уровня, избежать тяжелого течения болезни с помощью вакцинации и обеспечить своевременное лечение. 2022 год должен стать годом, когда мы это сделаем».

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