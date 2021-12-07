Предстоятель УПЦ освятил новый храм при больнице Киево-Печерской лавры

Главное: В Киево-Печерской лавре при больнице освящен новый храм В Киево-Печерской лавре при больнице освящен новый храм УПЦ в честь преподобного Агапита Печерского.

После освящения в новом храме была совершена Божественна литургия.

Богослужебные песнопения исполняли воспитанники хоровой школы при Киево-Печерской Лавре «Литанна».

За литургией духовенство и верующие молились о прекращении эпидемии коронавируса, о выздоровлении больных и о врачах.

Митрополит Онуфрий поздравил верующих с праздником, а наместника и братию лавры с освящением нового храма обители. Архипастырь пожелал, чтобы молитвами преподобного Агапита, в честь которого освящен храм, «Господь исцелял нас душевно и телесно и помогал жить так, чтобы мы были чадами вечного спасения».

Также Предстоятель отметил церковными наградами благотворителей и раздал подарки детям, которые пели за богослужением.