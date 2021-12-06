Украинцам рассказали о снижении темпов коронавируса

Главное: В Украине снижается заболеваемость коронавирусом. На 15% за неделю.

Детали: Заболеваемость коронавирусом в Украине снижается. Данные в понедельник, 6 декабря, привел министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, число выявленных случаев заразы уменьшилось на 15%.

При этом уровень госпитализации снизился на 13%.

Впрочем, по словам чиновника, нынешняя волна пандемии в нашей стране еще не завершилась.

Он добавил, что в Украине полностью вакцинированы 38% взрослого населения, а 44,2% людей привились хотя бы одной дозой.

Сообщается, что уже в шестнадцати областях вакцинировано более 40% взрослых украинцев по крайней мере одной дозой, а также шесть регионов, в которых полный курс прививок закончили уже более 40% людей.

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