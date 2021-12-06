Стало известно, какая нация – самая пьющая в мире

Главное: Выяснилось, какая нация является самой пьющей в мире. Это австралийцы.

Детали: Глобальное исследование по наркотикам и алкоголю выяснило, какая нация является самой пьющей в мире. Это австралийцы.

Отмечается, что местные жители чаще всех напивались в уходящем году, по 27 раз.

В среднем взрослый житель нашей планеты напивался пятнадцать раз.

На втором месте в рейтинге расположились датчане, а на третьем – финны.

Если брать число дней, когда люди пили алкоголь, то лидеры тут французы – они выпивали по 132 раза за год.

При этом, как выяснилось, чаще всего из-за выпитого жалели ирландцы, поляки и новозеландцы – в 28% случаев.

В тему: Назван самый безопасный алкогольный напиток.