Стало известно, какая нация – самая пьющая в мире

Главное: Выяснилось, какая нация является самой пьющей в мире. Это австралийцы.
Детали: Глобальное исследование по наркотикам и алкоголю выяснило, какая нация является самой пьющей в мире. Это австралийцы.
Отмечается, что местные жители чаще всех напивались в уходящем году, по 27 раз.
В среднем взрослый житель нашей планеты напивался пятнадцать раз.
На втором месте в рейтинге расположились датчане, а на третьем – финны.
Если брать число дней, когда люди пили алкоголь, то лидеры тут французы – они выпивали по 132 раза за год.
При этом, как выяснилось, чаще всего из-за выпитого жалели ирландцы, поляки и новозеландцы – в 28% случаев.
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