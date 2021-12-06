День Вооруженных сил Украины: какой праздник отмечается 6 декабря 2021 года

Сегодня, 6 декабря 2021 года, в мире и Украине отмечают День Вооруженных сил Украины и Митрофанов день.

День Вооруженных сил Украины

Свое начало праздник берет в 1991 году. В этот день Верховная Рада Украины утвердила два закона, которые стали одними из основополагающих для ее существования:

Закон «Об обороне Украины» и Закон «О вооружённых силах Украины». Они и положили начало формированию современной украинской армии на основе того, что досталось Украине после распада СССР. Через два года, 6 декабря 1993 года, Верховная Рада Украины выдала постановление, согласно которому 6 декабря провозглашался Днем Вооружённых сил Украины. Безусловно, прямое влияние на выбор этой даты имели вышеупомянутые законы, которые были приняты в 1991 году.

Митрофанов день

Сегодня отмечается день Митрофана Воронежского, занимавшего пост епископа Русской церкви в 17-18 веках. Благочестивые родители назвали его Михаилом и воспитывали как полагает праведной христианкой семье. До сорока лет он имел сына и жену, затем овдовел и постригся в Золотниковский Успенский монастырь, взяв имя Митрофан. Отличаясь от других монахов глубоким смирение и строгим соблюдением правил монашеской жизни, Митрофан спустя определенное время достиг сана игумена Яхромского Космина монастыря. А в 1682 году ему предложили стать епископом в новообразованной Воронежской епархии, на что он согласился и благополучно справлялся до последних своих дней жизни.

За все время служения Господу, Митрофан построил храм, всячески поддерживал своих прихожан, в том числе самого Петра I. После смерти его мощи сохранили в Благовещенском соборе Воронежа. Верующие со всех краев съезжались и продолжают съезжаться к ним, веруя, что они способны исцелять от разных телесных и душевных болезней.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День рождения Санта-Клауса;

- День рождения микроволновой печи;

- День святого Николая у западных христиан;

- День елки с варежками.