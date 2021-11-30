Коронавирус в Украине: 10 554 заболевших и 561 погибший

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 10 554 человек. Умерли 561 больной.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине не улучшается. Данные на вторник, 30 ноября, приводит министерство здравоохранения.

Заболели еще 10 554 человека. Госпитализировали 1 749 больных, а выздоровели 25 318 людей.

Проведено такое число тестов: ПЦР – 36 476, ИФА – 8 839, экспресс – 33 811.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 646), а также Полтавской (875), Донецкой (706) и Черкасской (645) областях.

Умерли 561 больной. За все время скончались 85 975 человек.

С начала пандемии заболели 3 438 381 человек, а выздоровели 2 946 032 человека.

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