Митрополит Антоний рассказал, как бороться с унынием

Главное: Исходным пунктом борьбы есть искоренение саможаления.

«Одна из самых опасных страстей — уныние. Уныние парализует волю, разум, отрезает все желания, а главное — лишает сердце радости, без которой душа задыхается», — отметил владыка.

Митрополит Антоний назвал одной из основных причин почему уныние одолевает человека — чувство жалости к себе.

«Важно отслеживать саможаление и убивать его на корню. „Еще младенцами должно разбивать и сокрушать их о камень“ (Пс. 136:9), — сказано в Псалтири о злых помыслах. Потому что, распространившись, они захватывают человека в плен, из которого освобождения может и не быть», — считает архиерей.

«Грех, живущий в нас, — корень и источник всех грехов, — есть самолюбие», — поучал святитель Феофан Затворник.

«Если есть саможаление, значит не отвергнули себя с должной решимостью, а продолжаем носиться с собой, угождать себе, самооправдываться. Оставили лазейки для вражеских стрел. Не приняли, очевидно, окончательного решения бороться со своими грехами во имя спасения души. Потому что исходным пунктом борьбы и есть искоренение саможаления. Без этого дальнейшее движение невозможно, будем ходить по кругу, а не продвигаться вперед. Спасение без самоумаления невозможно», — сказал управделами УПЦ

В завершении митрополит Антоний призвал задуматься над своим саможалением и поспешить расправиться с ним. «Отвергнемся себя — и Господь за это дарует милостиво все Свои дары. И никакое уныние не сможет тогда одолеть», — заключил он.