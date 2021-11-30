Диетолог поведала о небывалой пользе свеклы

Главное: Стало известно о пользе свеклы. Она способна снизить давление.

Детали: Свекла отлично помогает снизить артериальное давление. Об этом сообщила популярный британский диетолог Миранда Слейд.

Она напомнила, что гипертония зачастую приводит к инфарктам и инсультам.

По ее словам, употребление некоторых продуктов, особенно богатых солью и насыщенными жирами, может пагубно сказаться на давлении.

Эксперт отмечается: «Свекла считается особенно полезной для сердца пищей, поскольку в ней содержится много нитратов, которые, как было доказано, расслабляют кровеносные сосуды и, следовательно, снижают давление, ведь кровь начинает циркулировать гораздо более свободно».

Специалист советует: «Лучше всего при гипертонии помогает свекольный сок, хотя польза от этого овоща весома при любом способе употребления».

Так, свеклу советуют также употреблять в пищу в запеченном виде.

Улучшить давление можно всего за две недели такого рациона.

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