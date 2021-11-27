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Новости > В Оксфорде вышла книга украинского историка о малоизвестном старце Афона

В Оксфорде вышла книга украинского историка о малоизвестном старце Афона

Александра Кудрявцева
27.11.21 14:50
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В Оксфорде вышла книга украинского историка о малоизвестном старце Афона
Главное: В Оксфорде на английском языке издали новую книгу украинского историка Сергея Шумило «Старец Аввакум с Афонской горы. Жизнь афонского иеросхимонаха Аввакума (Вакарова)».
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на afon.org.ua, в книге на основе малоизвестных архивных источников на примере афонского старца Аввакума (Вакарова; 1899–1972) описана история пребывания закарпатских монахов на Афоне в ХХ веке и их роль в сохранении Афонского Пантелеимоновского монастыря.
 
В ней размещено много цветных иллюстраций и фотографий из афонских архивов на 16 страницах.
 
Книга издана Международным институтом афонского наследия совместно с британским обществом «The Friends of Mount Athos», официальным патроном которого является Принц Уэльский Чарльз.
 
Издание осуществлено по благословению митрополита Диоклийского Каллиста (Уэра) — православного богослова и патролога, профессора Оксфордского университета, почетного председателя Международного института афонского наследия и Общества «The Friends of Mount Athos», президента совета директоров Института православных христианских исследований в Кембридже.
 
«Книга является важным вкладом в историю духовного влияния Святой Горы, благодаря чему возвращаются из забвения имена многих святогорских подвижников ХХ века, и среди них — иеросхимонах Аввакум (Вакаров). Он был духовным сыном святого Силуана Афонского, особенно чтимого православными христианами Британии и других стран», — отметил во вступительном слове генеральный секретарь общества «The Friends of Mount Athos» доктор Грэхем Спик.
 
Митрополит Каллист добавил, что жизнь и дела старца Аввакума (Вакарова) «поучительны и убедительно свидетельствуют о том, чего человек может достичь духовно, самоотверженно служа Богу и своим собратиям».
 
Книга подготовлена на основе ранее изданной совместной монографии «Афонский старец из Закарпатья. Иеросхимонах Аввакум (Вакаров) и его время: 1899–1972», изданной в 2019 году.
 
В тему: В УПЦ вышла книга митрополита Антония о священномученике Михаиле Подъельском.
 
 
 

Тэги: книга, Афон, Оксфорд, УПЦ

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