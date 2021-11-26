Лига Конференций: «Заря» на выезде разгромно уступила «Роме»

Главное: В пятом туре группового этапа Лиги Конференций луганская «Заря» играла на выезде против римской «Ромы». Подопечные Виктора Скрипника разгромно проиграла со счетом 0:4.

Детали: Сегодня, 25 ноября, луганская «Заря» провела свой пятый поединок группового этапа Лиги Конференций. Подопечные Виктора Скрипника на выезде встречалась с римской «Ромой».

После двух поражений на старте турнира луганчане одержали две победы над софийским ЦСКА и вправе были рассчитывать на что-то внятное и в этой игре. Впрочем, иного мнения была «Рома», которая дважды подряд перед этой встречей сенсационно проиграла норвежскому «Буде-Глимту».

Уже в первом тайме подопечные Моуриньо дважды забили в ворота «Зари», при этом еще не реализовав пенальти. После перерыва в ворота луганчан влетело столько же голов. В итоге — уверенная победа «Ромы» 4:0.

В параллельном поединке «Буде-Глимт» дома обыграл болгарский ЦСКА со счетом 2:0.

Турнирная таблица после пяти туров выглядит так:

1. «Буде-Глимт» — 5 игр / 11 очков;

2. — «Рома» — 5 / 10;

3. — «Заря» — 5 / 6;

4. ЦСКА — 5 / 1.

В тему: В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде проиграл миланскому «Интеру» со счетом 0:2.